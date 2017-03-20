HTC’nin Piyasadaki En İyi Telefonu U Ultra Sağlamlık Testinde Sınıfta Kaldı!

Son dönemlerin en popüler dayanıklılık testi kanalı haline gelen JerryRigEverything’in HTC U Ultra’ya yaptığı dayanıklılık testinde en kötü sonucu vererek sınıfta kaldı.

Bir telefonun sunduğu donanımsal ve yazılımsal artılarının yanı sıra dayanıklılık konusu da oldukça önemli bir durumda. İnsanlık haliyle elimizden, cebimizden ya da koyduğumuz bir düzlemden düzebilen telefonların hasar alması bizlere yüzlerce liralık bir masraf çıkarıyor.

Bu noktada sağlamlığın dibine kadar testi yapıldığı YouTube kanalı haline gelen JerryRigEverything, şimdi de HTC U Ultra’ya bir dayanıklılık testi yaptı. Daha önce bahsettiğimiz iPhone 7, LG V20 ve Nokia 6 gibi testlerde genel olarak oldukça başarılı bir dayanıklılık sergileyen bu telefonların ardından HTC U Ultra ise sınıfta kalıyor.

2016 yılında bu kanala göre yılın en dayanıklı telefonu olan HTC 10’a rağmen oldukça dayanıksız performans sergileyen U Ultra’nın plastik yapıdaki parmak izi okuyucusu çok kolay çizilebiliyor. Ancak gerek ekranı gerek arkadaki cam kapağı ve kameraları kolay kolay çizilmeyen HTC U Ultra, cam kullanmanın sıkıntısını düşürmelerde yaşatabilecek gibi.

Son olarak sıra bükülme testine geldiğinde videoda çatır çutur sesler duyabileceğiniz bir duruma gelen HTC U Ultra, olur da arka cebinizde durursa sıkıntı çıkartacak gibi hissettirmekte. Kolayca bükülebilen cihaz, cam kısmın altında metal bir kasa bulundurmadığı için bükülme konusunda kullanıcılarını tedirgin edebilir.

Sonuç olarak kararı sizin verebileceğiniz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Ancak şahsen bir telefona o kadar para vereceksem böyle bir dayanıklılığı tercih edeceğimi sanmıyorum.