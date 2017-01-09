HTC'nin Sanal Gerçeklik Gözlüğü Vive'ın Adını Taşıyan Akıllı Telefonu Sızdırıldı

HTC'nin sanal gerçeklik gözlüğü Vive ile aynı ismi taşıyan HTC Vive logolu akıllı telefon şirketin sızdırılan reklam filminde göründü.

Akıllı telefon pazarında son günlerde pek de istediği başarıyı yakalayamayan HTC, özellikle HTC Vive isimli sanal gerçeklik kitiyle birlikte ciddi anlamda ses getirmeyi başarmıştı. HTC, Şu anda en fazla satılan sanal gerçeklik kitlerinden biri olan HTC Vive'a güvenmiş olacak ki ortaya çıkan yeni bilgilerine göre VR kitinin ismini akıllı telefonlarına da taşıyor.

Teknoloji dünyasında yaptığı sızıntılarla namı yürüyen Evan Blass, son yaptığı paylaşımla birlikte HTC'nin bu yıl yeni telefonunu tanıttıktan sonra yayınlamaya hazırladığı "Neden HTC telefon almalıyız?" reklam filmini sızdırdı. Reklam fillminde ise "HTC Vive" logosunun yer aldığı, çift kameraya sahip ve diğer HTC telefonlarından bağımsız tasarımı olan bir telefon dikkat çekiyor.

Yakın zamanda tanıtılması beklenen telefon hakkında başka bir sızıntı ise yok. Şu anda iddialar HTC'nin üst seviye, pahalı ürünlerini HTC Vive markası adı altında toplayarak HTC 11'i HTC Vive adıyla tanıtacağı, ya da HTC'nin sanal gerçeklikle uyumluluk için ayrı biraz tanıtacağı yönünde.

Muhtemelen tüm bu soruların cevabını Şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde öğreneceğiz.