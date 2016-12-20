HTC'nin Uygun Fiyatlı Yeni Orta Seviye Telefonu HTC X10 Sızdırıldı

CES 2017'de tanıtılması beklenen HTC'nin yeni orta seviye telefonu HTC X10'a ait bilgiler ortaya çıktı.

Son dönemlerde akıllı telefon pazarında beklediği başarıyı elde edemeyen ve HTC 10'dan sonra tekrar pazarda etkin bir rol almaya çalışan HTC'nin önümüzdeki yıl tanıtacağı amiral gemisi HTC 11'e ait sızıntılar gündeme gelmişti. Şimdi ise HTC'nin önümüzdeki ay tanıtması beklenen uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yılki HTC One X9 modelinin devamı olacak olan telefon, HTC'nin One isminden kurtulmasıyla birlikte HTC X10 olarak karşımıza çıkacak. Teknik özellik açısından orta seviyede konumlandırılacak olan telefonunun fiyatının da orta-üst segmente hitap edeceği rahatlıkla söylenebilir.

Telefonun özellikleri neler?

Sızdırılan bilgilere göre 5.5 inçlik Full HD çözünürlüklü ekranı olan HTC X10, gücünü MediaTek'in Helio P10 işlemcisinden alıyor. 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip telefonun OIS destekli 13MP çözünürlüklü arka kamerası bulunuyor. Telefon Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çalışıyor.

Fiyattan beklentiler neler?

Şu anda sızıntılar telefonun 288 dolar etiketiyle satışa çıkacağı yönünde. Bu hesapla yola çıkarsak, telefon ülkemizde 1500-2200TL bandında yer alabilir. Elbette telefonun resmi özelliklerini ve ardından fiyatına dair bilgileri Ocak 2017'de yapılacak tanıtımla birlikte öğreneceğiz.

Bu arada haber görselinin bir önceki modele ait olduğunu, bu cihaza dair henüz bir görselin olmadığını da belirtelim.