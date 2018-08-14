İlkbahardan bu yana dünyanın ilk Android telefonunu üreten HTC’nin yeni bir telefon çıkaratacağına yönelik söylentiler var. Bu telefonun yakın zamanda resmiyet kazanmasını beklerken, ortaya cihazın HTC tarafından üretilmeyeceği söylentisi de çıktı. Peki ama nasıl?

Son yıllarda düşüş ivmesi kaydeden HTC, adeta Google ortaklıkları sayesinde ayakta kalıyor. Bunun haricinde U11 ve U12 amiral gemisi serileri de var, ancak getirileri o kadar da büyük değil. HTC, Google’ın tüketici elektroniği konusunda kardeşi gibi.

HTC U12 ve U12 Plus ile bu yıl performans konusunda adından söz ettiren firma, U12 Life adındaki orta seviyede olacak telefonuyla gündem yaratıyordu. Teknoloji medyasındaki söylentiler, cihazın yıl sonuna doğru tanıtılacağı yönünde olduğu için artık resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Cihazın Android 8.1 ile birlikte sunulacağı da söyleniyor.

Bu kez kafaları kurcalayan asıl söylenti ise HTC U12 Life’ın HTC tarafından üretilmeyecek oluşu. İddialara göre cihaz sadece firmanın etiketlerini taşıyacak. Üçüncü taraf üretim anlaşmalarına genelde kökeni yazılım olan firmalarda rastlanır. HTC gibi bir elektronik devinin böyle adım atacak olması çok şaşırtıcı geliyor.

Üstelik HTC U12 Life’ı hangi firmanın üreteceği de henüz netlik kazanmış değil. Google’ın kardeşi gibi gördüğü şirkete Android 9.0 Pie desteği sunmayacak olması da ilginç bir detay. Anlaşılan o ki HTC deneysel bir ürünü, deneysel bir modelle piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bu adımın bir diğer anlamı, piyasada HTC bandına sahip yeni telefon bulundururken, ana tesislerde bir amiral gemisi üretmeye odaklanmaktan geçiyor. Google, HTC’nin ana üretim hattının büyük bir oranda sahibi konumunda yer alıyor. Belki de ana hatlar, bu kez çok daha geniş bir coğrafyada satışa sunulacak olan Pixel 3 modelleri için fazlasıyla meşguldür.

HTC U12 Life, 6 inçlik çentiksiz ekran, 16 MP + 5MP çift arka kamera ve 13 MP ön kamera ile gelecek. Detaylar netleştikçe size aktarmayı sürdüreceğiz.

