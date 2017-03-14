HTC’nin Yapay Zekalı Sanal Asistanı İndirilebilir Durumda!

HTC’nin Google Asistan’a benzer yapay zekalı asistanı AI Sense, U serisi dışında da artık kullanılabilir.

HTC’nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı U Ultra modeli ile beraber gelen AI Sense isimli yapay zekaya sahip asistanı, Siri ya da Cortana yerine Google Asistan’a benzer bir biçimde çalışan yapısıyla mobil kullanımınızı geliştirmeyi amaçlıyordu.

Şu ana kadar sadece U Ultra ve U Play modellerinde bulunan bu asistan, artık birçok HTC cihaz tarafından kullanılabilir hale geldi. HTC Sense Companion, olarak da geçen bu yapay zeka asistanı, sizi her geçen gün daha fazla tanıyan ve her gün yaptıklarınızı öğrenen bir kişisel yardımcı olarak görev alıyor.

Eğer HTC markalı telefonlarınızda bu yapay zekayı kullanmak isterseniz buradaki bağlantıdan Google Play üzerinden indirebilir, eğer şu anda indirmeye kapalı ise buradaki bağlantıdan APK olarak indirip kurabilirsiniz.