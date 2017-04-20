HTC'nin Yeni Amiral Gemisi Dünyayla Aynı Anda Türkiye'de!

Bir süredir yeni üst seviye telefonu merak edilen HTC, yeni amiral gemisini duyuracağı tarihi açıkladı.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde HTC'nin yeni amiral gemisi telefonu HTC U'ya dair bir sızıntı gelmişti ve cihaz hakkında gelen sızıntıları haberimizde sizlere aktarmıştık. Şimdi ise HTC U'nun resmi olarak tanıtılacağı tarih duyuruldu.

HTC'nin yeni amiral gemisi modeli HTC U, HTC tarafından bugün basın mensuplarına gönderilen bilgiye göre 16 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul, Londra ve Taipei'de eş zamanlı olarak düzenlenecek lansmanda resmi olarak duyurulacak. Lansman, Türkiye saati ile sabah 9'da gerçekleşecek. Aynı zamanda etkinliğin New York ve diğer birkaç şehirde de dünyayla aynı anda gerçekleşeceği söyleniyor.

Açıkçası hem biz hem de kullanıcılar özellikle son yıllarda pek de istediği başarıyı yakalayamayan HTC'nin bu yıl sağlam bir modelle piyasaya girerek tekrar eski pazar payına ulaşmasını bekliyoruz. Bakalım HTC U, beklentilerimizi karşılayarak HTC'nin kurtarıcısı olacak mı?