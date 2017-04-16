HTC'nin Yeni Amiral Gemisi HTC U Sızdırıldı

Son dönemlerde beklenen satış rakamlarına ulaşamayan HTC'nin bu yıl tanıtacağı tahmin edilen amiral gemisi HTC U'dan yeni bir sızıntı geldi.

Bir süredir akıllı telefon pazarında beklediği başarıyı yakalayamayan teknoloji devi HTC, geçtiğimiz aylarda Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde herhangi bir amiral gemisi modelini duyurmamıştı. HTC'nin yeni bir amiral gemisi modeli duyurup duyurmayacağı tartışmaları sürerken HTC'nin yeni üst seviye telefonu HTC U sızdırıldı.

Paylaştığı sızıntılarla teknoloji dünyasının yakından tanıdığı isim Evan Blass (@evleaks), HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U'ya ait olduğunu iddia ettiği bir görseli paylaştı. Görsele baktığımızda HTC U, diğer HTC telefonlara göre pek de radikal bir değişikle gelmiyor.

Peki cihazın teknik özellikleri neler?

Daha önce paylaşılan sızıntılara göre 5.5 inçlik QHD çözünürlüklü ekranı bulunan HTC U, gücünü Qualcomm'un en güçlü mobil platformu Snapdragon 835'ten alıyor. Telefonda 4GB RAM ve 64GB depolama alanına yer veriliyor. Ayrıca telefonun 16MP çözünürlüklü arka ve 9MP çözünürlüklü ön kamerası mevcut.

Cihaz hakkında resmi detayları tahminlerimize göre Haziran ayında göreceğiz ancak sızıntıları değerlendirmek gerekirse; LG ve Samsung gibi Android üreticileri telefonlarında radikal yenilikler yaparken HTC'nin genel olarak aynı tasarımı ve özellikleri koruyor olması geleceği açısından pek de faydalı olmayabilir. Bu nedenle HTC'nin HTC U'yu doğru bir şekilde konumlandırması ve belki de sızıntılarda gördüğümüzden daha fazlasını tüketicilere sunması gerekiyor.