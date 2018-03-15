HTC'nin Yeni Amiral Gemisi: HTC U12+

Uzun yıllardır kötü giden gidişatını durdurmak isteyen HTC, akıllı telefon pazarında var olma savaşını sürdürüyor. Ancak yeni sızdırılan HTC 12 Plus, adeta 'piyasada ben de varım' diyor.

HTC'nin yeni akıllı telefon modeli olacak olan HTC U12 Plus'ın yeni özellikleri sızdırıldı. Özellikleri göz önüne alındığında oldukça iyi görünen HTC U12+, HTC’nin yeni amiral gemisi olarak karşımıza çıkıyor.

HTC U12 Plus’ın özelliklerine değinecek olursak, telefonun ön cephesi WQHD+ çözünürlüğüne sahip 6 inçlik bir LCD panelin yanı sıra, üst çerçevesindeki 8 megapiksellik bir selfie kamerası ile geldiğini görüyoruz. Dahili olarak U12+, Qualcomm’un 6GB RAM ve 64GB/128GB dahili depolama seçeneklerine sahip olan amiral gemisi üst düzel Snapdragon 845 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Batarya durumu ise 3420mAh olan HTC U12 Plus bu açıdan da oldukça iyi görünüyor.

Arka tarafında 12 megapiksel ve 16 megapiksel olmak üzere iki adet yan yana kamera bulunduran telefon, kameraların alt kısmında da bir LED ışık ve bir de parmak izi tarayıcı da bulunduruyor. Bunların yanı sıra amiral gemisi telefon, HTC’nin Edge Sense donanımının ikinci nesline de sahip.

Oldukça iyi özelliklere sahip olan HTC'nin yeni telefonu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Nisan veya Mayıs aylarında resmi olarak lansmanı yapılacak telefonu almayı düşünür müsünüz?