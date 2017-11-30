HTC'nin Yeni Orta-Üst Seviye Telefonu Geekbench'te Göründü

2018'in ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen HTC U Play 2 olduğu düşünülen HTC X2-HT, Snapdragon 660, 4GB RAM ve Android Oreo işe Geekbench'te ortaya çıktı.

HTC’nin yeni orta-üst seviye telefonu olması beklenen X2-HT model numaralı akıllı telefon, Geekbench’te göründü. HTC U Play 2 adıyla tanıtılması beklenen cihaz, Snapdragon 660 işlemciye sahip olacak. Bu yılın başlarında Helio P10 ile piyasaya çıkan HTC U Play’e göre işlemcide önemli bir iyileştirmeye giden cihaz, 3GB yerine 4GB RAM ile satışa sunularak seviyesindeki diğer modellerle daha iyi rekabet etmeye çalışacak.

Geekbench sonuçlarında göze çarpan bir başka nokta ise cihazın Android 8.0 Oreo ön yüklü olarak piyasaya çıkacak olması. Açıkçası tanıtımının üzerinden aylar geçtiğini düşünürsek Android Oreo’nun önümüzdeki dönemlerde tanıtılacak tüm cihazlar için standart olması gerektiğini söyleyebiliriz, fakat Android platformundaki çeşitlilik bunun pek mümkün olmayacağını hatırlatıyor.

HTC hayranları için bir başka güzel haber, X2-HT’nin stok Android Oreo ile gelebilecek olma ihtimali. HTC, U11 Life ile Android One platformuna giriş yaptı ve cihaz stok Android yazılımına sahip. Düşük bir olasılık olmakla birlikte HTC, daha iyi bir performans için stok ya da stoka yakın bir yazılım ile cihazı piyasaya sürebilir.

HTC U Play’in bu yılın ilk çeyreğinde tanıtıldığını düşünürsek, X2-HT’nin HTC U Play 2 olmak için oldukça iyi bir aday olduğunu söyleyebiliriz. HTC’nin yeni orta-üst seviye akıllı telefonunu CES 2018’de tanıtma ihtimali var gibi gözükse de MWC 2018’de tüketiciler ile buluşma ihtimali daha olası duruyor.