Şık Tasarımı ve Yüksek Bataryasıyla HTC One X10 Sızdırıldı!

Teknoloji dünyasını paylaştığı sızıntılarla sarsan Evan Blass, HTC One X10’un ilk görüntüsünü paylaştı!

Özellikle mobil pazardaki ürünleri sızdırımasıyla tüm teknoloji dünyasının yakından tanıdığı Evan Blass, HTC’nin bu yıl tanıtacağı yeni akıllı telefonu HTC X10’un ilk görüntüsünü paylaştı.

Tahminlere göre orta - üst düzeyde satışa sunulacak olan telefon, gücünü MediaTek’in bir işlemcisinden alacak. Telefonda 3GB RAM, 32GB depolama alanı ve yüksek kapasiteli bir bataryaya yer verilecek. Aynı zamanda paylaşılan görselde telefonun çift tonlu LED flaş destekli bir arka kamerayla ve kameranın hemen altında parmak izi okuyucuyla geleceğini görüyoruz.

Aslında birçok kişi daha önce hakkında bazı duyumlar da çıkan One X10 modelinin bu yılın başında tanıtılmasını bekliyordu ancak HTC bu cihazı tanıtmamıştı. Şimdi ise ortaya çıkan bilgiler telefonun birkaç ay içinde resmi olarak tanıtılacağını işaret ediyor.