Akıllı telefon sektöründe Xiaomi ile kızışan Android One alanı, Motorola'nın ardından HTC ile devam ediyor.

Android One'ın yaygınlaşmaya başlamasını tetikleyen firma, çerçeveleri kaldırmada olduğu gibi yine Xiaomi oldu. Motorola'nın yeni modeli X4'ün bir Android One cihazı olacağının ortaya çıkmasının ardından bugün de HTC'nin Ocean Life adında bir Android One cihaz üzerindeki çalışmalarda sona yaklaştığı ortaya çıktı.

Uygun fiyatlı bir model olacağı tahmin edilen cihaz, küçük boyutlara sahip olacak. Firmanın amiral gemisinden özellikler "aşıracak" olan cihaz, sıkılabilir olacak, yani Edge Sense ile gelecek. HTC'nin bilindiği üzere bir takım güzel uygulamaları mevcut ve bu cihaza da HTC'nin bazı imza özellikleri eklenecek gibi görünüyor. Android One platformundaki cihazlar bildiğiniz üzere varsayılan Android sistemine sahip olurlar ancak HTC'nin bu modifiye edilmiş yaklaşımı farklı bir ürün ortaya çıkaracak.

Twitter üzerinden paylaşılan bilgilere göre cihaz Android Oreo yüklü olarak gelecek ancak HTC'nin bazı özellikleri cihaza yüklenmiş olacak. Bu özelliklerin başında Edge Sense gelirken HTC'nin Kamera, Zoe ve USonic gibi özellikleri de cihazda yerini alacak. Evan Blass tarafından da doğrulanan bu bilgiler, cihazın muhtemelen bu özelliklere sahip olacağını gösteriyor.

Dev çerçevelere sahip cihazın ne zaman tanıtılacağı ile ilgili olarak herhangi bir bilgi yok ancak Pixel 2 cihazlarının tanıtımı civarında ortaya çıkarılması bekleniyor.