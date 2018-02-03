HTC'nin Yeni Telefonu, Geekbench Testlerinde Ortaya Çıktı

Gizemli bir HTC akıllı telefon Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Cihazın sunduğu özelliklere bakıldığında orta segment bir telefonla karşılaşmamız bekleniyor. Testlerde telefonun 2Q5W1 model numarasıyla geleceği görülüyor.

HTC'nin gizemli yeni orta segment telefonu Geekbench testlerinde ortaya çıktı. 3GB RAM'li Qualcomm Snapdragon 625 işlemcili gizemli telefon tahmin edildiği gibi Android 8.0 Oreo ile çıkacak. Akıllı telefon, tek çekirdekli testte 770, çok çekirdekli testlerde de 3893 puan aldı.

Test raporlarında pil kapasitesi, ekran ve kameraya yönelik herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ancak HTC'nin geçmiş ürünleri baz alındığında günü rahatlıkla çıkaracak bir batarya, pişman etmeyecek bir kamera ve orta segment bir telefona yakışır ekran kalitesini alabileceğimizi söylemek yanlış olmaz. Telefonun yakın zamanda düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor. Eğer bu ihtimal gerçekleşmezse ünlü teknoloji şirket özel bir lansmanla ürününü tanıtabilir.

Telefonun bizi pişman etmeyeceğini düşündüğümüz özellikleri konusunda bir tahmin de bulunursak, 18/9 en-boy oranı, yaklaşık 3000 mAh pil ve çift arka kamera görebiliriz. Bununla birlikte ekran büyüklüğü olarak 5-5.7 inç FHD ekran bekleyebiliriz.