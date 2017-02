HTC One M9 İçin Android Nougat Güncellemesi Türkiye’de!

HTC’nin Avrupa Ürün ve Hizmet Direktörü Olan Graham Wheeler, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Türkiye’deki One M9 kullanıcılarına Android Nougat güncellemesi geldiğini müjdeledi.

HTC’nin daha önce yaptığı açıklama ile Android 7.0 Nougat güncellemesinin HTC 10, One M9 ve One A9 modellerine geleceği söylenmişti. Geçtiğimiz hafta Türkiye’de dağıtımına başlanan HTC 10 modellerine gelmiş Android 7.0 Nougat güncelleme sırası şimdi de One M9’da.

HTC’nin Avrupa Ürün ve Hizmet Direktörü Olan Graham Wheeler’ın Twitter’dan yaptığı açıklamayla bugünden itibaren HTC One M9’a ait Android Nougat güncellemesi Avrupa, Türkiye ve Güney Afrika’da yayınlandı.

Eğer siz de HTC One M9 kullanıcısı olup Android Nougat’yı merakla bekliyorsanız cihazınızda Ayarlar > Hakkında bölümünden telefonunuzu güncelleyebilirsiniz.