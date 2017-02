HTC One X10'a Ait Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı!

HTC, orta seviye akıllı telefonunu Mobile World Congress 2017'de tanıtabilir. Cihazın özellikleri, çoğu kullanıcı için yetecek düzeyde.

Söylenti fabrikası, geçtiğimiz yıl Aralık ayında HTC'nin geçen yılki One X9'ın halefi üzerine çalıştığını duyurmuştu. Söylentiler bir kez daha haklı çıkmış gibi görünüyor. Ayrıca bilişim uzmanı Evan Blass, akıllı telefonun bu yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar satışa sunulacağını iddia etti.

Spekülasyonlar, X10'ın 27 Şubat'ta düzenlenecek Mobile World Congress (MWC) 2017 yüzünü gösterebileceğine işaret ediyor. Hatta HTC One X10'a ait olduğu iddia edilen sızdırılmış bir fotoğraf Weibo isimli Çin sitesinde göründü.

Weibo'da Görüntülen HTC One X10

Akıllı telefonun sızdırılmış fotoğrafı, cihazın Nexus 6P'ye biraz benzediğini ve tam metalik gövdeye sahip olduğunu gösteriyor. Akıllı telefonun arka yüzünde bir parmak izi tarayıcı mevcut. HTC One X10, 1920 x 1080 piksellik 5,5 inç ekrana sahip olacak şekilde biçimlendirildi.

Önceki söylentilerin de işaret ettiği gibi, orta seviye akıllı telefon MediaTek MT6755 yonga seti ile güçlendirilecek. Yonga, Mali-T860 grafik yongası ile desteklenecek. Söylentilere göre HTC One X10, 3 GB RAM ve 32 GB dahili saklama alanına sahip olacak. HTC One X10, microSD kart yuvası ile de donatılmış. Cihaza, Android 7.0 Nougat işletim sisteminin ile önceden yüklenmiş olması bekleniyor. HTC One X10,16 megapiksellik fotoğraf makinesi ile çoğu kullanıcının beklentisini karşılayacak, ayrıca 8 megapiksel çözünürlüğüne sahip bir ön kamera ile zenginleştirilecek. Bataryasının ise 3000mAh olması bekleniyor.