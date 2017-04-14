HTC One X10, Resmi Olarak Duyuruldu!

HTC One X10, uzunca bir süren sızdırmaların ardından resmi olarak duyuruldu. Özellikleri ve fiyatı açıklanan telefon ilk olarak yalnızca Rusya'da çıkacak.

HTC, bu aralar yeni bir telefon çıkartacağını hissettiriyordu. En sonunda uzun süredir beklenen HTC One X10 resmi olarak açıklandı. İlk başta Rusya’ya özel olarak satışa sunulan HTC One X10, 355 dolar(yaklaşık 23.000 ruble) ile satışa sunulacak. Bu ay içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen telefon, siyah ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneği sunuyor. Cihazın şu anda Rusya dışında satılıp satılmayacağı konusunda açıklama yapılmadı.

Telefonun özelliklerine bakacak olursak, HTC One X10’da 401 ppi’lık 5.5 inç Full HD(1080x1920) Super LCD ekran bulunuyor. Corning Gorilla ile korunan telefonda, 8 çekridekli MediaTek P10 işlemci bulunuyor. 3GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunan telefonun alanı, microSD kartı ile genişletilebiliyor. Depolama alanı 2 TB’a kadar destekleniyor, ancak 2 TB boyutunda ne kaydedersiniz orasını bilemiyorum. Telefonda ayrıca, çift Nano-SIM kart desteği bulunuyor ve her iki SIM kart da 4G’yi destekliyor.

Telefonun kamerasına bakacak olursak, f/2.0 diyaframı bulunan LED flaşlı 16MP arka kamera bulunuyor. Bu kamera yüz algılama, manuel ayarlarla Pro modu, RAW format desteği, Panorama gibi birçok özelliği destekliyor. Telefonun arka kamerası, 30 fps’de Full HD video kaydı yapabiliyor. Ön tarafında ise f/2.2 diyaframlı 8MP kamera sunan telefon, kamera yönünden kullanıcılara pek yenilik getirmemiş.

HTC One X10’da öne çıkan özelliklerden birisi 4000mAh bataryanın bulunması. Hızlı şarjı destekleyen telefon, ayrıca en iyi ses deneyimi yaşayabilmeniz için HTC BoomSound özelliğini içeriyor. Android 6.0 Marsmallow ile gelecek telefon, HTC Sense arayüzünü kullanıyor. Android 7.0 Nougat’a geçip geçmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı.