HTC, Android'in genellikle 18-24 ay olan güncelleme vaadini 36 aya çıkararak Apple ile güncellik konusunda rekabet etmek istiyor.

Akıllı telefon dünyasında özellikle 'en güncel yazılım' kriterini hesaba katarsak, iOS işletim sisteminin Android'e karşı ezici bir üstünlüğü bulunuyor çünkü Apple, iOS güncellemelerini hem tüm sürümü destekleyen cihazlarına aynı anda veriyor hem de minimum 3 yıl boyunca cihazları için en yeni iOS sürümünü yayınlıyor.

Öte yandan Android tarafında da Google'ın saf Android sürümünü kullanan Google Pixel, Nexus ve Android One telefonları Android güncellemelerini en hızlı şekilde alsa da ülkeden ülkeye güncellemenin yayınlanma tarihi değişiklik gösterebiliyor ve kullanıcılar maksimum 18 ay ya da 24 ay güncel Android sürümünü kullanabiliyor. Android tarafında 'Apple' gibi kararlı bir hale gelmek isteyen HTC de yapılan son açıklamaya göre tıpkı Apple gibi uzun süreli güncelleme desteği verecek.

Özellikle amiral gemisi modellerinde güncelleme konusunda daha aktif olacağını söyleyen HTC, son bilgilere göre bazı modellerinde 3 yıl boyunca güncelleme desteği verecek. Son dönemlerde yeni atılımlar yapmaya çalışan HTC, böylelikle Android tarafında önemli bir farklılık yaratmış olacak ancak yine de HTC'nin mevcut tanıttığı modelleri için bu desteğin geçerli olup olmayacağı bilinmiyor. Umarız diğer üreticiler de HTC'nin bu haberinden feyz alır ve müşterilerine uzun süreli güncelleme güvencesi vermeye başlar.