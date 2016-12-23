HTC Tekrar Atağa Kalktı: HTC Türkiye'ye Yeni Genel Müdür Ataması!

Kısa bir süre önce HTC'nin hem Türkiye pazarından çekileceği iddiaları gündeme gelmiş ve iddialar yalanlanmıştı. Bu olaydan kısa bir süre sonra HTC Türkiye'nin Genel Müdürlüğü görevine Ömer Genca getirildi.

Yaklaşık bir ay önce HTC'nin akıllı telefon pazarından tamamen çekileceği ve ardınan Türkiye pazarını terk edeceğine yönelik iddialar gündeme gelmiş, bu iddiaların üzerinden kısa bir süre sonra HTC'den gelen basın açıklamasında şirketin böyle bir kararın olmadığı, hem Türkiye'de hem de dünyadaki faaliyetlerini sürdüreceği söylenerek bu iddialar HTC tarafından yalanlanmıştı.

Şimdi ise ülkemizde yeni bir yapılanma içine girerek aktifliğini arttıracağını düşündüğümüz HTC Türkiye, genel müdür değişikliğine gitti. Telekom sektörünün deneyimli isimlerinden Ömer Genca, HTC Türkiye'de Genel Müdür pozisyonuna getirildi.

Kısaca Ömer Genca kimdir?

Mobil dünyayı yakından tanıyan isimlerden Ömer Genca, akademik kariyerinde TED Ankara Koleji, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme Master programı gibi önemli fakülteleri bulunduruyor. Daha önce Koç Holding, 3M ve Nokia gibi şirketlerde yöneticilik pozisyonunda bulunan Genca, son yıllarda serbest danışman olarak iş hayatına devam ediyordu. Ömer Genca böylelikle kariyerini HTC Türkiye Genel Müdürü olarak sürdürecek.

Umarız Ömer Genca'nın HTC Türkiye'nin başına geçmesiyle HTC, Türkiye pazarında daha etkin bir rol oynar ve başarısını arttırır. Biz de Ömer Genca'ya yeni görevinde başarılar diliyoruz.