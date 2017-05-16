HTC'nin yeni amiral gemisi telefonu HTC U11 resmi olarak tanıtıldı. Peki HTC U11'in teknik özellikleri neler ve satış fiyatı ne kadar olacak?

Son yıllarda akıllı telefon pazarında beklediği başarıyı bir türlü elde edemeyen HTC, HTC U serisiyle ilk kez bu yılın başlarında duyurduğu modelleriyle karşımıza çıkmıştı. Şirket şimdi ise U ailesinin bir üyesi olan ilk amiral gemisi telefonu HTC U11'i tanıttı. Peki teknik özellikleriyle Galaxy S8 ile yarışacak olan HTC U11'in teknik özellikleri neler?

Tasarım

Tasarım konusunda bir dönemin en başarılı markalarından biri olan HTC, ne yazık ki son akıllı telefonlarında yenilikçi bir tasarım izlemediği nedeniyle sıkça eleştiriliyordu. HTC'ye yönelen bu eleştiriler HTC U11'de de devam ediyor çünkü telefonun önceki modellere göre ciddi bir tasarım farkı yok.

HTC U11'in 5.5 inçlik QHD (2K) çözünürlüklü SuperLCD 5 panel bir ekranı bulunuyor. %71.4 ekran - kasa oranına sahip olan telefon ne yazık ki Xiaomi, LG ve Samsung gibi devlerin başlattığı 'çerçevesiz ekranlı telefon' furyasının dışında kalıyor. HTC U11'in ekranı Gorilla Glass 5 camla korunurken arka kısmında HTC metal tasarım anlayışından şaşmamış. Ayrıca tamamen metal bir gövdesi olan telefon 169 gram ağırlığa sahip.

Suya ve toza karşı dayanıklılık özelliği geldi!

HTC belki de tasarım anlamında en önemli adımı atarak nihayet yeni amiral gemisi telefonu HTC U11'e suya ve toza karşı dayanıklılık özelliğini kazandırdı. Telefon, IP67 sertifikası sayesinde 1m etre suyun altında 30 dakika boyunca kalabiliyor.

Teknik Özellikler

Teknik özellik konusunda bu yılın en iddialı modellerinden biri olarak Galaxy S8 ile rekabet edecek olan HTC U11 gücünü Qualcomm'un en güçlü platformu Snapdragon 835'ten alıyor. Cihaz 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ya da 6GB RAM ve 128GB depolama alanı olmak üzere iki farklı modelle karşımıza çıkıyor.

Kamera konusunda HTC ilginç bir adım atarak arka kameradan daha yüksek çözünürlüğe sahip bir ön kamerayla karşımıza çıkıyor. HTC U11'in 3 ultrapiksel ya da diğer bir değişle 12MP çözünürlüklü f/1.7 diyafram açıklığına sahip bir arka kamerası bulunurken selfie konusunda oldukça iddialı olan 16MP çözünürlüklü bir ön kamerası bulunuyor. 3000mAh kapasiteli bataryası olan telefon Android 7.1 Nougat işletim sistemiyle çalışıyor.

HTC U11'in satış fiyatı ne kadar?

700 doların üstünde bir fiyata sahip olması beklenen HTC U11'in satış fiyatı hakkında bir bilgi yok. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde cihazın fiyatını tekrardan sizlerle paylaşacağız.