HTC U'nun Tasarım Görselleri Sızdırıldı!

HTC, U ailesini yeni bir amiral gemisi cihaz ile genişletmeye hazırlanıyor.

Ocak ayında yeni U serisi cihazları U Ultra ve U Play'i tanıtan HTC, 'HTC 11' cihazını bekleyenleri de bir nevi hayal kırıklığına uğratmıştı. Üst seviye cihaz serisine bundan sona U ailesi ile devam edecek firma, her ne kadar U Ultra'da Snapdragon 821 kullanmış olsa da cihazın Snapdragon 835'li versiyonunun da satışa çıkacağı gündeme gelmişti. Fakat HTC U Ultra, sağlamlık testi konusunda ciddi şekilde sınıfta kalmış durudma.

Samsung, LG, Sony gibi rakiplerine karşı bir türlü beklediği sıçramayı yapamayan HTC, buna karşın yeni U ailesini genişletmeye devam edecek. Bu bağlamda da karşımıza çıkan ilk telefon HTC U. Birkaç haftadır gündemde olan HTC'nin bir sonraki amiral gemisi cihazı HTC U'dan tasarım görselleri sızdırıdı.

Görsellerde ilk dikkatimizi çeken şey ne home tuşunun, ne ses kontrol tuşlarının, ne de güç tuşunun ortalıkta olmayışı. Tabi bunlar render görselleri olduğundan daha tuşların olmaması pek de yadırganacak bir şey değil. Onun dışında alt kısmındaki çift hoparlör ve USB Type-C portu ile dikkat çeken HTC U'nun şu an için bildiğimiz özellikleri şu şekilde:

1440x2560 piksel çözünürlüğünde 5.5-inç ekran

Qualcomm Snapdragon 835 çipset

Adreno 540 grafik işlem birimi

4GB RAM ve 128GB sabit depolama alanı

12 megapiksel arka ve 16 megapiksel ön kamera

HTC U'nun önümüzdeki yılın başında görücüye çıkması bekleniyor.