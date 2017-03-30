HTC U Ultra'nın Snapdragon 835 Versiyonu Geliyor!

Tayvanlı teknoloji devi, son birkaç yıldır düşüş yaşıyor. HTC bu düşüşü hafifletmek ve yeni ufuklara yelken açmak için Qualcomm Snapdragon 835'ten faydalanabilir.

Dünyanın en önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olmasına rağmen son zamanlarda belli derecede düşüş yaşayan HTC, rüşdünü yeniden ispatlama amacı güdüyor. Ancak ortada bir karışıklık var: Qualcomm, yoğun Snapdragon 835 talebine şimdilik karşılık veremeyeceğini geçmişte duyurmuştu. Ne yazık ki HTC de talebin karşılanamayacağı markalar arasındaydı. Ne var ki işler değişmiş gibi.

HTC U'nun raporları Antutu Benchmark değerlerine yansıdı. HTC, HTC U Ultra'ı Ocak ayında tanıttı, ancak bu telefon tüketiciler arasında çok da popüler olamadı. HTC, bunu önümüzdeki ay piyasaya sürülecek HTC U ile düzeltmek istiyor gibi görünüyor. HTC U Ultra, Qualcomm Snapdragon 835 destekli ve HTC'nin favori konumundaki amiral gemisi olacak.

HTC'nin modeli, AnTuTu'ya testlerine sızdı ve cihaz, şu ana kadarki “açık ara” en güçlü HTC gibi gözüküyor. AnTuTu tüm detayları vermese de bu telefon bir QHD (2560 x 1440) ekrandan faylanıyor. Telefon, 4GB ile 6GB RAM ve 64GB ile 128GB dahili depolama alanına sahipken, Snapdragon 835 ve grafik için Adreno 540 GPU mimarisini kullanıyor.

Cihazın arka kamerası 16MP iken ve ön yüzünde 12MP bir kamera bulunuyor. Lakin çift flaş ve diğer teknolojiler sayesinde, kameralar sahip oldukları numaralardan çok daha üstün. Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi, bu akıllı telefonla birlikte gelecek. Cihaz ile ilgili tüm bilgilerin Nisan ayında yayınlanması ve cihazın piyasaya çıkış tarihinin Mayıs ayı civarı olması bekleniyor.