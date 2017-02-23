HTC’nin geçtiğimiz ay tanıttığı yeni telefonu HTC U Ultra, Romanya’da satışa sunuldu. Bununla birlikte cihaz, Birleşik Krallık’ta da ön siparişe açık. Tüm bunlar, telefonun ülkemizde de kısa bir süre içinde satışa sunulabileceğine işaret ediyor.

HTC’nin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği bir etkinlikle tanıttığı yeni telefonu HTC U Ultra, Avrupa’da satışa çıktı. Romanyalı perakendeci QuickMobile, telefonun 64 GB dahili depolama alanına sahip modelini satışa sundu. Telefonun satış fiyatı ise 3.899,90 Romen leyi, yani bu da yaklaşık olarak 3.260 TL’ye denk geliyor.

Cihaz şu anda Birleşik Krallık’ta 615 pound’luk başlangıç fiyatıyla ön siparişe açık ve sipariş edilen cihazların teslimatı ise 1 Mart’ta başlayacak. ABD’de ise telefonun 749 dolar ve burada ön siparişe açık. Ancak ABD’deki ön siparişlerin teslimatının mart ayının ortasından önce başlaması beklenmiyor.

HTC U Ultra’nın Türkiye çıkış tarihiyle ilgiliyse henüz bir bilgi yok. Ancak telefonun Avrupa’da satışa sunulduğunu göz önünde bulunduracak olursak Türkiye’de de kısa bir süre içinde satışa sunulacağını söylemek yanlış olmaz.

HTC U Ultra’nın özellikleri şu şekilde: