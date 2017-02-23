HTC’nin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği bir etkinlikle tanıttığı yeni telefonu HTC U Ultra, Avrupa’da satışa çıktı. Romanyalı perakendeci QuickMobile, telefonun 64 GB dahili depolama alanına sahip modelini satışa sundu. Telefonun satış fiyatı ise 3.899,90 Romen leyi, yani bu da yaklaşık olarak 3.260 TL’ye denk geliyor.
Cihaz şu anda Birleşik Krallık’ta 615 pound’luk başlangıç fiyatıyla ön siparişe açık ve sipariş edilen cihazların teslimatı ise 1 Mart’ta başlayacak. ABD’de ise telefonun 749 dolar ve burada ön siparişe açık. Ancak ABD’deki ön siparişlerin teslimatının mart ayının ortasından önce başlaması beklenmiyor.
HTC U Ultra’nın Türkiye çıkış tarihiyle ilgiliyse henüz bir bilgi yok. Ancak telefonun Avrupa’da satışa sunulduğunu göz önünde bulunduracak olursak Türkiye’de de kısa bir süre içinde satışa sunulacağını söylemek yanlış olmaz.
HTC U Ultra’nın özellikleri şu şekilde:
- 5,7 İnç Quad HD Super LCD5 Ekran
- 2,05 İnç 1040x160 İkinci Ekran
- Qualcomm Snapdragon 821 İşlemci (Adreno 530 Grafik İşlemci)
- 4 GB RAM
- 64/128 GB Dahili Depolama Alanı (256 GB’a Kadar MicroSD Kart Desteği)
- 12 MP Arka Kamera
- 16 MP Ön Kamera
- 3000 mAh Batarya
- Android Nougat İşletim Sistemi