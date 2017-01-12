HTC’nin 2017 Efsaneleri Geldi: Karşınızda U Ultra ve U Play!

HTC, biraz önce sonlandırdığı U etkinliği ile beraber iki telefonu U Ultra ve U Play’i tanıttı.

Sektörün en eski ve en başarılı işler yapan markalarından biri olan HTC, bu sefer farklı tasarım ve yenilikler sunacağı iki yeni telefonunu duyurdu. HTC U Ultra ve HTC U Play adını taşıyan iki telefonunu duyuran firma, özellikle U Ultra ile ciddi değişikliklere gitmiş.

HTC U Ultra Özellikleri

HTC’nin 2017 model amiral gemisi olacak olan U Ultra, tasarımsal olarak Samsung’un Note 7’sinden ve aynı zamanda LG’nin V20’sinden ilham almış gibi görünüyor. Önünde ve arkasında cam kaplama bulunan U Ultra, aynı zamanda tıpkı LG2’nin V10 ve V20’sinde olduğu gibi ikinci bir ekrana da aship.

Gorilla Glass 5 ile korunan 5.7 inçlik QHD (2K) bir ekrana sahip olan HTC U Ultra’nın aynı zamdan önü ve arkası safir kaplamalı özel bir versiyonu da olacak. Qualcomm Snapdragon 821 ve Adreno 530’a sahip olan HTC U Ultra, 4 GB RAM, 64GB depolama ve MicroSD kart desteği ile geliyor. Aynı zamanda 2 inçlik 160 x 1040 piksel çözünürlüğünde ikinci bir ekrana da sahip olan telefon, bu açıdan LG V20 gibi olmuş.

Ayrıca 12MP arka ve 16MP ön kameraya sahip olan telefonda 3.000mAh batarya bulunurken diğer bir yandan U-Sonic adında BoomSound’un gelişmiş ses deneyimi, 4 mikrofon ile hem telefon görüşmelerinde hem de video kayıtlarında kusursuz bir ses, Android 7.0 Nougat işletim sistemi gibi detaylara sahip olan HTC, bu sefer hem kamera, hem ses, hem tasarım hem de genel olarak güzel bir telefon ile karşımıza çıkıyor.

HTC U Play Özellikleri

Orta-üst seviyeye konumlandırılabilecek bir diğer U telefonu olan U Play ise 5.2 inçlik Gorilla Glass 5 ile korunan Full HD ekran, MediaTek Helio P10 çipseti ve Mali-T860 grafik işlem birimi ile geliyor.

3GB RAM ve 32GB depolama ile 4GB RAM ve 64GB depolama seçenekleri olacak olan HTC U Play, Micro SD kart desteğinin yanı sıra hem önde hem arkada 16MP kameraya sahip olacak. Tıpkı HTC U Ultra gibi önde ve arkada cam kaplamaya sahip olan U Play, 2500mAh bataryası ile gelecekken U Ultra’da olduğu gibi ikinci bir ekrana sahip olmadığını da belirtelim.