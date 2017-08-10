HTC U11 60 FPS Video Güncellemesini Almaya Başladı

HTC'nin anavatanı Tayvan'da yeni amiral gemisine dağıtılan güncelleme bahsedilen 60 kare/saniye videoyu ve Temmuz güvenlik paketini getirdi.

HTC'nin 2017 yılı parlak amiral gemisi U11, donanımsal olarak desteklenen bazı özelliklerin yazılımsal olarak devre dışı bırakılmasıyla biraza tepki çekmiş ancak firmadan güncellemelerin yolda olduğuna dair söz alınmıştı.

Bu eksikliklerin arasında yer alan Full HD çözünürlükte 60 kare/saniye video özelliği cihazda bulunmuyordu. Sadece 30 ve 120 FPS ile video çekebilen cihazın garip şekilde sahip olmadığı bu özellik son güncellemeyle Tayvan'daki kullanıcılarına bunu sundu. Güncellemenin içeriğinde video kayıttaki geliştirmenin yanı sıra Temmuz 2017 Android güvenlik paketi ve "önemli geliştirmeler ve hata düzeltmeleri" yer alıyor. Versiyon numarası 1.26.709.3 olan güncelleme 624,59 MB büyüklüğünde.

60 kare/saniye video kaydının telefona eklenmesiyle birlikte ağır çekim kayıt yapmadan 30 kare/saniyeye göre çok daha akıcı videolar elde edilebilecek. Bu güncellemeyle birlikte bahsettiğimiz eksik özelliklerden biri olan Bluetooth 5.0 malesef eklenmemiş ancak yakın zamanda ekleneceğini düşünüyoruz, sonuçta söz bir kez verilir.

Tayvan'a dağıtılan güncellemeye yakında ülkemiz de dahil bütün dünya ulaşabilir ancak HTC sürpriz yapıp güncellemeyi biraz daha bekleterek Bluetooth 5.0 özelliğini de dahil ettikten sonra tüm dünyaya dağıtarak problemleri çözebilir.