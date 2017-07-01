HTC U11, Apple iPhone 7 Plus'ı Geçti!

HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U11, Apple'ın 2016 Sonbahar amiral gemisi iPhone 7 Plus'ı Antutu aylık performans sıralamasında geçerek birini sıraya yerleşti.

Antutu akıllı telefon performansı dünya sıralamasında Mayıs ayının lideri HTC U11 oldu.

Dünya genelinde telefonlarda yapılan benchmarkların ortalamasını alarak bu listeyi oluşturan Antutu, Mayıs ayının en hızlı 10 telefonunu açıkladı. Birinci sıraya yerleşen HTC U11, iPhone 7 Plus çıktığından beri onu birincilikten indirebilen ilk cihaz oldu.

Ortalama 180bin puan alan HTC U11, iPhone 7 Plus’ın 174binlik ortalamasının oldukça üzerine çıkarak birinci sıraya yerleşti. Onun arkasından Xiaomi Mi 6 ve Samsung Galaxy S8 kardeşler geliyor.

Nisan ayında iPhone 7’yi geçen Galaxy S8 serisi ve Mi 6’nın ardından bu ay da iPhone 7 Plus’ın geriye düşmesi, cihazların artık yaşlanmaya başladığını gösteriyor. Elektronikler için yaygın olan bu durum, yeni güncellemeler sonrası cihazın performansının düşmesinden kaynaklanıyor.

Gün geçtikçe iOS ve Android cihazlar arasındaki performans farkı kapanıyor ve gittikçe daha yüksek performanslı akıllı telefonlara sahip oluyoruz. Bu kadar yüksek performansa ihtiyaç ise şüphesiz telefonlarımızı kullanım alışkanlıklarımızın değişmesinden kaynaklanıyor.