HTC U11'e Küçük Kardeş: Ocean Life

HTC'nin başarılı amiral gemisi U11'in orta seviye hali olacağı beklenen ve HTC U Play'in ardılı Ocean Life sızdırıldı.

HTC'nin 2016'da başlattığı U serisi, eski M serisinin yerini almış ve "Sıvı Kristal" gövdeleriyle parlayan yıldızlar haline gelmişlerdi.

HTC Ocean Life kod adıyla ortaya çıkan yeni orta seviye model, HTC U Play'in üzerine oldukça önemli geliştirmeler getiriyor. Çipset olarak Qualcomm Snapdragon 660 kullanılacak telefonda 5.2 inçlik IPS tabanlı Full HD bir ekran yer alacak. HTC U11'de bulunan ve telefonu sıkma yoluyla farklı işlevleri gerçekleştirebildiğimiz Edge Sense özelliğini de barındıracak model, Android 7.1.1 Nougat yüklü gelecek.

16 MP'lik ön ve arka kameralara sahip telefonda malesef kulaklık girişi bulunmayacak. U Play'e göre batarya kapasitesi biraz artarak 2600 mAh olmuş olsa da yine az gibi görünüyor. Yeni tasarruflu çipsetin bu pille neler yapabileceğini hep birlikte göreceğiz.