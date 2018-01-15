HTC'nin merakla beklenen yeni orta seviye akıllı telefonu U11 EYEs tanıtıldı. Cihaz üst düzey bir kalite sunan çift ön kamerası ve şu ana kadarki en büyük HTC akıllı telefon bataryası ile dikkat çekiyor.

Bir süredir sızıntılarının ardı arkası kesilmeyen HTC U11 EYEs, nihayet resmi olarak tanıtıldı. Cihazın en dikkat çeken özelliği tartışmasız bir şekilde portre modu bulunan HDR destekli, 80 derece görüş açısına sahip f/2.2 diyaframlı 5 megapiksellik çift ön kamera.

Cihazın arkasında tek kamera bulunuyor. Buna karşında arka kameranın da güçsüz olduğunu söyleyemeyiz. 12 megapiksel çözünürlüğündeki arka kamera UltraPixel 3 teknolojisine sahip ve 4K video kaydı, OIS ve PDAF özelliklerine sahip.

HTC U11 EYEs, Qualcomm’un Hızlı Şarj 3.0 desteği bulunan 3930mAh’lık bir bataryaya sahip. Bu bataryanın tüm HTC modelleri arasında kullanılan en büyük batarya olduğunu belirtelim. Ayrıca cihazda kulaklık girişi bulunmadığını hatırlatalım.

HTC U11 EYEs Özellikler

İşlemci: Snapdragon 625

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 6 İnç Full HD+

Arka Kamera: 12MP

Ön Kamera: 5MP+5MP

Batarya: 3930mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

HTC U11 EYEs ilk olarak 465 dolar (1720 TL) fiyat etiketi ile Çin’de, daha sonra da 505 dolar (1870 TL) fiyat etiketi ile Tayvan’da satışa çıkacak. Cihazın diğer pazarlara ne zaman geleceği ve fiyatı hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.