HTC U11 Özellikleri, Fiyatı ve Kullanıcıları

HTC'nin yeni amiral gemisi telefonu HTC U11'in teknik özellikleri ve fiyatına dair tüm detaylı bilgiler haberimizde!

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan HTC, özellikle son yıllarda beklediği başarıyı elde edemediği akıllı telefon pazarında bu sefer oldukça ses getirecek HTC U11 modeliyle rakiplerinin karşısına çıkıyor. Biz de bu yazımızda HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U11'in tüm detaylarından sizlere bahsediyoruz.

Tasarım

HTC U11 modelinde hem HTC tutkunlarının sevdiği tasarım hatlarını taşıyan hem de tasarımı yeni özelliklerle daha da işlevsel hale getiren bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Yeni HTC U11 modelinde 5.5 inçlik QHD çözünürlüklü Super LCD5 panele sahip bir ekranla geliyor. HTC U11'de kullanılan Super LCD5 paneli diğer markaların kullandığı IPS ve AMOLED panellere göre daha az hava boşluğu içeriyor ve böylelikle ekran camının ardındaki hava boşluğu az olduğundan dolayı daha gerçekçi ve temiz görüntüler görmenizi sağlıyor. HTC U11'in ekranı ise kasasına göre %71.4'lük bir orana sahip. Açıkçası rakiplerine baktığımızda HTC U11'in yeni nesil amiral gemilerine göre ciddi anlamda geride kaldığını söylememiz gerek.

HTC'nin sevilen metal tasarımı artık yok

HTC'yi özellikle amiral gemisi telefonlar sınıfında popüler yapan en büyük özelliği belki de uzun süredir tamamen metal malzemeden üretilmiş kaliteli bir kasaya sahip telefonlar sunuyor olmasıydı. Bu yıl tasarım konusunda önemli bir değişiklik yapan HTC, HTC U11 modeliyle birlikte bu geleneğini bozuyor ve metal gövdesine rağmen arkası tamamen cam malzemeden yapılmış bir telefonla karşımıza çıkıyor. Ayrıca telefonun 169 gram ağırlığı da mevcut.

Suya ve toza karşı dayanıklı!

Tasarım alanında rakiplerini yakalamak isteyen HTC, HTC U11 modeliyle birlikte nihayet suya ve toza karşı dayanıklılık özelliğini bizlere sunuyor. Telefon IP67 Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık Sertifikası sayesinde 1 metre suyun altında 30 dakika boyunca durabiliyor.

Telefonu sıkarak fotoğraf çekin: Edge Sense

Bildiğiniz gibi tüm akıllı telefon üreticileri akıllı telefonlarına sunacağı ek özelliklerle daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor. HTC U11'in de 'Edge Sense' özelliği telefonu rakiplerinden ayıran bir özellik. Bu özellikle birlikte HTC U11'in sağ ve sol kenarları basınca duyarlı hale getirilmiş. Telefon bu sayede sıktığınızda ne kadar şiddetle sıktığınızı anlayabiliyor ve buna göre çeşitli işlevleri yerine getirebiliyor. Örneğin hafif bir şekilde sıktığınızda selfie çekebiliyor ya da kuvvetli sıktığınızda bir arama gerçekleştirebiliyorsunuz.

3.5mm'lik kulaklık girişi yok

Ses teknolojileri konusunda bugüne dek kullanıcıları üzmeyen ve birçok akıllı telefona kıyasla en iyi ses deneyimini amiral gemisi modellerinde yaşatan HTC, ne yazık ki HTC U11'de 3.5mm'lik standart jack girişine yer vermiyor. Bu çıkışa sahip kulaklarına HTC U11'e bağlamak isteyen kullanıcılar USB-C portu üzerinden dönüştürücü yardımıyla kulaklıklarını kullanabiliyor.

Teknik Özellikler

Teknik özellik tarafında yılın en güçlü telefonları arasına rahatlıkla konumlandırabileceğimiz HTC U11, Qualcomm'un en güçlü mobil platformu Snapdragon 835 ile çalışıyor. Ayrıca Snapdragon 835'in içinde yer alan Adeno 540 grafik işlemcisi sayesinde HTC U11 mobildeki en üst düzey grafiklere sahip oyunları en kaliteli şekilde herhangi bir problem yaşamadan oynamanızı sağlıyor. Telefonda 4GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunurken kullanıcılar opsiyonel olarak 6GB RAM ve 128GB depolama alanıan sahip modeli de satın alabiliyor ancak ülkemizde muhtemelen sadece 4GB RAM'li model raflarda görünecek.

HTC U11'de 3000mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Ayrıca telefon Snapdragon 835 platformu sayesinde Qualcomm'un geliştirdiği Quick Charge 3.0 (Hızlı Şarj) özelliğini destekliyor. Böylelikle de ortalama bir saat gibi bir sürede tam şarja ulaşabiliyor.

HTC U11 elbette bir amiral gemisi olmasıyla birlikte çıktığı döneme göre Android'in en güncel sürümü olan Android 7.1 Nougat ile ve HTC'nin kendi akıllı telefonları için geliştirdiği Sense arayüzü ile çalışıyor.

Kamera

Kamera tarafında en başarılı akıllı telefonlardan biri olan HTC U11'in 12MP çözünürlüklü f/1.7 diyafram açıklığına sahip arka ve 16MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir ön kamerası bulunuyor. Telefon özellikle arka kamerasının diyafram açıklığı sayesinde geceleri oldukça başarılı fotoğraflar elde edebiliyor. Ön kamera tarafında da cihazın yüksek çözünürlüklü bir kamerayla ve kaliteli bir lensle gelmesi, başarılı selfie'ler için telefonu tercih edilebilir cihazlar arasına koyabilmek için yeterli bir sebep.

DxoMark testine göre en iyi kamera HTC U11'de!

Kamera konusunda piyasanın en güvenilir testlerinden biri olan DxOMark testine göre HTC'nin amiral gemisi HTC U11, 90 puanla şu anda gelmiş geçmiş en iyi kameraya sahip olan akıllı telefon olarak görülüyor. HTC U11'i 89 puanla Google Pixel, 88 puanla ise Galaxy S8 takip ediyor.

Ses Deneyimi

Ses deneyimi dediğimizde akla gelen ilk markalardan biri olan HTC, HTC U11 modelinde de bu kaliteyi sürdürüyor. HTC U11, 24bit HiFi desteği sayesinde yüksek kaliteli şarkılar dinlemenize imkan tanırken stereo hoparlörüyle de oldukça güçlü ve berrak bir ses veriyor. Öte yandan telefon 3 boyutlu ses kaydı da gerçekleştirebiliyor. Ancak ne var ki, bu noktada telefonda 3.5mm'lik kulaklık girişi olmadığını bir kez daha ekleyelim.

Satış Fiyatı

HTC U11'in hem iyi hem de kötü özelliklerinden bahsettik ancak belki de bu telefonu satın alıp almamanız konusunda en etkili olacak kriter olan fiyata da değinelim. HTC U11'in henüz Türkiye fiyatı belli değil ancak telefonun 4GB RAM'li modeli Avrupa'da 749 euro fiyat etiketiyle satılacak. HTC U11'in Türkiye satış fiyatıyla ilgili bilgiler netleştiğinde sizlerle paylaşacağız.

Ayrıca HTC'nin yeni amiral gemisi telefonu HTC U11 ile ilgili sizlerin de görüşlerini bekliyoruz. Siz HTC'nin yeni üst seviye telefonunu beğendiniz mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!