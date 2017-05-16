HTC U11'in En İşlevsel ve Yenilikçi Özelliği: Edge Sense

HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U11'in 'Edge Sense' özelliği sayesinde telefonun kenarlarına basınç uygulayarak çeşitli işlevler yapmasını sağlayabiliyorsunuz.

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte artık akıllı telefonlar gerek kamera gerekse teknik özellikler tarafında birbirine oldukça yakın performanslar sergiliyor. Hal böyle olunca da telefonlara markanın kendinden kattığı tasarım ve ek özellikler önem taşıyor. HTC de HTC U11 modeliyle birlikte duyurduğu 'Edge Sense' özelliği sayesinde bir farklılık yaratmayı hedefliyor.

HTC U11 ile sunulan Edge Sense özelliği sayesinde telefonun sağ ve sol kenarları tıpkı 3D Touch teknolojisi gibi basınca karşı duyarlılık gösteriyor. Telefonun kenarlarına uyguladığınız baskı kendini komutlara dönüştürüyor ve böylelikle telefonda çeşitli işlevleri yerine getirebiliyorsunuz. Yani telefonu adeta limon sıkar gibi sert sıktığınızda fotoğraf çekebiliyor ya da hafif bir şekilde sıktığınızda bir arama gerçekleştiriyorsunuz.

Açıkçası günlük hayatta ne kadar kullanılacak bir özellik bilmiyoruz ama Edge Sense özelliğinin HTC açısından bir farklılık yarattığı ortada. HTC'nin bu özellikle ilgili yayınladığı videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: