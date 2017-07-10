HTC U11'in Kamerası 60 FPS Video Kaydı Yapacak!

HTC U11'in uzun süredir beklenen güncellemesi sonunda geldi. Biraz geç kalmış güncelleme, bazı sorunları çözüyor.

2017’de piyasaya çıkan iddialı amiral gemileri arasında geri planda kalan HTC U11, sonunda beklenilen performansı “kısmen” vermeye başlayacak. Kamera performansı konusunda en güvenilir kaynaklardan olan DxOMark’ta 90 puan alarak piyasadaki en iyi kameraya sahip telefon seçilen HTC U11, buna rağmen çok eski çağlardan kalma kamera performansları sunuyordu. 1080p kalitesinde videoları 60 FPS kaydedemeyen telefonun kamerası her ne kadar güzel fotoğraflar çekse de, fotoğrafı çekerken gecikmeler yaşıyordu. Sonunda bu konuda adımlar atmaya karar veren HTC, yeni güncelleme ile bu sorunları çözecek. Yeni güncelleme ile birlikte 1080p videoları 60 FPS’de çekebileceksiniz. Ayrıca deklanşör gecikmesinin de bu güncelleme ile ortadan kalkması bekleniyor.

Yine bu sorunun dışında sRGB modunu yalnızca geliştirici modunda destekleyen telefon, yeni güncelleme ile bu sorunu da ortadan kaldırıyor. Yeni güncelleme ile birlikte telefonun renk skalasını özgürce değiştirebileceksiniz.

Aslında bu güncellemeleri konuşmak bile üzücü bir durum. Sonuçta bu tarz basit hataların amiral gemilerinde yaşanmaması gerekiyor. Ayrıca bu adımlar, HTC U11’in kötü satış başarısını düzeltecek gibi de durmuyor.