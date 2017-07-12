HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U11, Türkiye'de resmi çıkışını gerçekleştirdi. Fiyatını da açıklayan şirket, Türk kullanıcıları üzecek gibi duruyor.

Türkiye’de hatırı sayılır bir kitle tarafından sevilerek takip edilen HTC, yeni amiral gemisi HTC U11’i Türkiye’de satışa sundu. DxOMark’dan aldığı rekor derecelendirme ile muhteşem bir kamera deneyimi sunan telefon, gerek şık tasarımı gerekse de sağlamlığı ile kullanıcıların beğenisini kazanmıştı.

DSLR fotoğraf makinelerinde bulunan tam sensörlü otomatik odaklaması sayesinde son derece kaliteli fotoğraflar çekebileceğiniz HTC U11’in bazı eksikliklerini kenara bırakırsak, son derece kaliteli özellikler sunduğunu söylemek gerekiyor. Bunlar arasında en çok dikkat çekeni HTC Edge Sense ile sezgisel dokunma sağlayıp telefonun ekranına basmadan yalnızca sıkarak bile fotoğraf çekebiliyor olmanız.

Telefonun arka kapağına baktığımızda cam bir yüzey bulunuyor. Çizilmelere ve düşmelere karşı dayanıklı likit cam yüzey, telefona daha şık bir görünüm kazandırmış. HTC U11’in donanımsal özelliklerine baktığımızda ise piyasanın en güçlü işlemcisi Snapdragon 835 yonga setinden güç aldığını görüyoruz. Ayrıca cihazda 4GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor.

Gelelim Fiyatına

HTC U11’den her ne kadar hoş özelliklerle bahsetmiş olsak da fiyat konusunda bizleri üzdü. Türkiye’de 3.799 TL’den satılacak telefonun biraz daha uygun fiyatla çıkmasını beklerdik. Sizce HTC U11’e 3.799 TL para verilir mi?

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