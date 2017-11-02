HTC, Android One platformuna üye olan ilk cihazı HTC U11 Life'ı resmi olarak tanıttı. Cihaz Kuzey Amerika ve Global pazarda farklı varyantlarda satışa sunulacak.

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, orta seviye için yeni akıllı telefonu U11 Life’ı tanıttı. İki farklı versiyon olarak tanıtılan HTC U11 Life’ın Kuzey Amerika’da satışa sunulacak sürümünde HTC’nin Android Nougat üzerine dizayn ettiği kendi arayüzü bulunurken, global pazarda satışa sunulacak model ise Android One platformuna üye olacak ve Android Oreo güncellemelerini günü gününe alacak.

Temel olarak her iki varyant da benzer donanım özelliklerine sahip. En büyük fark, Kuzey Amerika versiyonu 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahipken global sürümde 4GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunacak. Her iki modelde de microSD kart ile hafızayı genişletmek mümkün.

Cat.11 LTE bulunan HTC U11 Life, 600Mbps indirme hızını, 75Mbps yükleme hızını desteklemektedir. Ayrıca Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, NFC, GPS, GLONASS ve Beidou da HTC’nin yeni orta seviye cihazında bulunmaktadır.

HTC U11 Life Özellikler(Global):

İşlemci: Snapdragon 630

RAM: 4GB

Depolama: 64GB

Ekran: 5.2 inç Full HD Super LCD

Arka Kamera: 16 MP f/2.0 diyafram, 4K video kaydı

Ön Kamera: 16 MP f/2.0 diyafram

Batarya: 2,600mAh

İşletim Sistemi: Android Oreo

Safir mavi ve parlak siyah renk seçenekleri ile satışa sunulacak cihazın Birleşik Devletler’deki satış fiyatı 349 dolar (1320 TL) olarak açıklandı. Fakat global pazarda satışa sunulacak modelin daha güçlü donanım özelliklerine sahip olduğu düşünülürse Türkiye fiyatı Amerika fiyatının ‘biraz’ üstünde olabilir.