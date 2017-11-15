HTC, U11 İçin Oreo Güncellemesini Yayınlamaya Başladı

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, U11 modellerine Android 8.0 Oreo güncellemesini yayınlamaya başladı.

HTC, Tayvan'da bulunan kullanıcıları için Android 8.0 Oreo güncellemesini sunmaya başladı. Güncellemenin boyutu 1,33 GB olarak belirtilirken şirket, güncelleme yapmadan önce bir Wi-Fi ağına bağlanılmasını ve pilin tam dolu olmasını öneriyor. Bu arada güncellemenin ülkemizdeki HTC U11'lere ne zaman geleceği tam bilinmiyor ancak çok uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Kasım ayında Google tarafından açıklanan Oreo kullanan Android cihazlar verisinde de HTC U11'e gelen güncellemeyle değişim yaşanacağı tahmin ediliyor. Halihazırda bu oran %0,3 olarak açıklanmıştı.

Android Oreo'yla telefona gelecek olan özellikler ise oldukça hoş görünüyor. Bu özelliklerden bir tanesi de Picture-in-Picture özelliği, yani arka planda çalışan bir uygulama varken videolar izlenebiliyor. Öte yandan güvenlik güncellemesini de içeren 2.31.709.1 güncellemesi Tayvan'ın Chunghwa Telecom aboneleri için Voice over Wi-Fi desteğini de beraberinde getiriyor.