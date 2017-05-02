HTC, U11 Modeliyle Turnayı Gözünden Vuracak!

Satış rakamları nedeniyle uzun süredir hayal kırıklığı yaşayan akıllı telefon üreticisi HTC, U11 modeliyle birlikte turnayı gözünden vurmayı hedefliyor.

HTC U11'in bazı çarpıcı görselleri birkaç gün önce yayınlandı. Söz konusu sızıntı sayesinde üreticinin yeni amiral gemisinde görmek istediğimiz tüm özellikler doğrulandı. Bugün HTC, altı saniyelik bir video gösterimi yayınladı ve bu sayede herkes HTC U11'in özelliklerini bir kez daha hatırladı. 16 Mayıs'ta piyasaya sürülecek HTC U11'e sahip olan kullanıcılar, köşeden köşeye ekranın nimetlerinden faylanabilecekler.

Ancak asıl kilit nokta bu değil; HTC U 11 ikinci kez AnTuTu'ya konuk oldu. Güncel AnTuTu veritabanında cihazın adı "HTC U-3f" olarak geçiyor. Tayvanlı üreticinin yeni cihazı, 5,5 inç büyüklüğünde ve 1440 x 2560 (QHD) çözünürlüğündeki ekranı gibi birçok kayda değer özelliğe sahip. Dünyanın en gelişmiş yonga setlerinden biri Snapdragon 835 da HTC'nin yeni modelinin kalbinde yer alacak.

Cihaz sekiz çekirdek işlemci ve Adreno 540 GPU ile gücüne güç katacak. Standart donanımda 4GB RAM, 64GB dahili depolama alanı sunulacak. Verilere göre ön tarafta 16 megapiksellik bir öz çekim kamerası, arka tarafta ise çift 12 MP kamera bulunacak. HTC'nin yeni modeli doğal olarak Android 7.1.1 işletim sistemiyle güçlendirilecek. Cihazın bataryası ise 3000 mAh kapasitesinde. Bu konuda biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz zira HTC'nin orta üst modeli One X10 bile 4000 mAh'lık bataryaya sahip. Doğrusu HTC'den daha fazla pil ömrü beklerdik. Akıllı bombanın en geç iki hafta içerisinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.