Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, yeni ve güçlü amiral gemisi U11+'ı düzenlediği lansman etkinliğinde tanıttı. 18:9 HDR ekranı ile muhteşem bir görsel deneyim sunacak olan HTC U11+ ayrıca devasa bataryasıyla da uzun bir kullanım süresi vaat ediyor.

HTC, şu ana kadar en güçlü cihazı olan yeni amiral gemisi HTC U11+’ı gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde tanıttı. Adından da anlaşılacağı gibi U11+, şirketin bir önceki amiral gemisi U11’in temelleri üzerine inşa edilmiş bir cihaz. Fakat diğer markaların aksine HTC, U11+’ı U11’in sadece daha büyük ekranlı ve daha büyük bataryalı bir varyantı olarak tanıtmadı.

HTC U11+, tahmin edebileceğiniz gibi U11’den daha büyük bir bataryaya sahip. Ayrıca U11’e göre çok daha şık bir tasarım çizgisi bulunduruyor. Cihaz, 2017 yılı amiral gemileri arasında popülerleşen 18:9 ekran en boy oranına sahip. IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olan cihaz, U11’de olduğu gibi Edge Sense özelliği ile cihazı ‘sıkarak’ bazı eylemleri gerçekleştirme imkanı sağlıyor.

HTC U11+ Özelliler:

İşlemci: Snapdragon 835

RAM: 4GB / 6GB

Depolama: 64GB / 128GB

Ekran: 6 inç QHD Super LCD 6

Arka Kamera: 12MP f/1.7 diyafram, OIS

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3.930mAh

İşletim Sistemi: Android Oreo

Seramik siyah, saydam siyah ve gümüş olmak üzere üç renk seçeneği bulunan HTC U11+, sadece Avrupa ve Asya pazarlarında satışa sunulacak. Cihazın Avrupa fiyatı 799 euro olarak açıklandı. Ön siparişler 20 Kasım’da HTC’nin web sitesi üzerinde başlayacak.