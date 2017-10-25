HTC, U11 Plus'ın Çerçevesiz Ekran İle Geleceğini Doğruladı!

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, 2 Kasım'da gerçekleştireceği tanıtım etkinliğine ait resmi bir görsel yayınladı. Görselde arka planda bulunan parmak izi okuyucu kameranın altına yerleştirilmiş telefon dikkatleri çekti.

HTC, yeni akıllı telefonlarını tanıtmak için 2 Kasım’da bir tanıtım etkinliği düzenleyecek. Söylentiler, Tayvanlı şirketin üst seviye HTC U11 Plus ve Android One platformuna üye orta seviye HTC U11 Life olmak üzere iki yeni cihaz tanıtacağını söylüyor.

Şirket, etkinliğin gerçekleştirileceği 2 Kasım tarihini işaret eden yeni bir etkinlik görseli paylaştı. Görselin arka planında ise parmak izi sensörü arka kameranın altına konumlandırılmış yeni bir akıllı telefon tasarımı dikkatleri çekti.

Bu görsel, HTC U11 Plus’ın uzun zamandır konuşulduğu gibi bu yılın trendine uyan ‘sıfır çerçeveli’ tasarıma sahip olacağını doğrular nitelikte. Cihazın önünde parmak izi sensörü için herhangi bir çerçeve bulunmayacağından biyometrik güvenlik cihazın arkasına taşınmış.

Snapdragon 835 işlemcisinden gücünü alacak olan HTC U11 Plus’ın 5.99 inçlik UHD+ ekranı, 4 ya da 6 GB RAM’i, 64 veya 128 GB depolama alanı olması bekleniyor. Kamera konusunda ise cihaz arkada f/1.7 diyafram açıklığına sahip 12MP, önde ise geniş açılı 8MP bir kameraya sahip olacak.

HTC U11 Life ise gücünü Snapdragon 630 ya da 660 işlemcisinden alacak. 5.2 inç Full HD çözünürlüklü ekrana sahip olacak cihazda 3GB RAM ve 32GB depolama alanı olması bekleniyor. Hem önde hem arkada 16MP kameraya sahip olarak HTC U11 Life, Android One platformuna üye olduğu için Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkacak.