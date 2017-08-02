HTC U11 Yeni Güncellemeyle Bluetooth 5.0'a Sahip Olacak

HTC'nin göz kamaştırıcı amiral gemisi U11, yeni sistem güncellemesiyle birlikte donanımı olan ancak devre-dışı bırakılan özelliği kazanacak.

HTC'nin Sıvı Kristal tasarımlı ışıkla parlayan modeli U11, piyasaya çıktığı günden beri bir çok kullanıcının dikkatini çekti ve kendini kanıtlamış bir cihaz haline geldi.

Yeni yazılım güncellemesiyle birlikte Qualcomm Snapdragon 835'de gerekli donanım bulunan ancak aktive edilmeyen Bluetooth 5.0 özelliği kullanılabilir hale gelecek. LlabTooFeR adlı geliştiricinin açıklamasına göre aynı güncelleme 1080p çözünürlükte 60 kare/saniye video çekmeyi de getirecek.

Ekran alanında kalın çerçeveleriyle eleştirilen HTC U11, yeni güncellemeyle eski HTC modellerinde bulunan ancak bu modele neden eklenmediğini anlayamadığımız sRGB modunu da alacak. Bununla da yetinmeyen HTC; arka-plan performans geliştirmeleri, kamera kalite iyileştirmeleri ve Edge Sense yani telefonu sıkarak yapılan işlemlerden sorumlu uygulamayı da bu güncellemeyle geliştirecek.

Bu ay içinde dağıtılması beklenen güncelleme ilk önce Kuzey Amerika ve Asya'ya, ardından da Avrupa'ya ulaşacaktır.