HTC U12, Çerçevesiz Ekranla Geliyor!

Bir zamanların en beğenilen akıllı telefon üreticilerinden birisi olan HTC, tekrar bu nitelendirmeye sahip olmak için çerçevesiz ekran modasına uygun HTC U12'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

HTC'nin popülerliği geçtiğimiz yıllara nazaran olduça azaldı. Ancak şirketin son amiral gemisi U11 için 2017 çok da kötü bir yıl olmadı. Yine de ağır rekabet koşulları dolayısıyla HTC, U12 modelinde bazı değişikliklere gitti. Kamera özellikleriyle uzun yıllar boyunca oldukça beğenilen Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, son yıllarda Çinli firmalar tarafından gerçekleştirilen büyük atak ve üst seviye amiral gemileri dolayısıyla piyasada istediği yere bir türü gelemedi.

Ancak, köklü telefon üreticisi tekrar toparlanarak pastadaki payını artırmak için, son dönemin akıllı telefonlarında sıkça gördüğümüz çerçevesiz ekran modasına uygun yeni bir tasarımla U12 modelini karşımıza çıkardı. Fotoğrafta ekran ışığı kapalı olsa da U12'nin bir önceki model olan U11'den çok daha ince bir ekranla geleceği tahmin ediliyor. Zira HTC U11+ ile çerçeveleri küçültebileceğini kanıtlamıştı ve bu küçültme bir üst model olması sebebiyle U12'de daha fazla olmalı. Diğer yandan telefonun 4K çözünürlüklü bir ekrana sahip olacağı da söyleniyor.

Telefonun Snapdragon 845 ile güçlendirilmesi, parmak izinin yine modaya uygun şekilde arka tarafa taşınması ve çift kamera ile gelmesi bekleniyor. Her ne olursa olsun HTC için kritik bir öneme sahip olacağa benzeyen U12, biraz da uygun fiyatlı olursa tekarar akıllı telefon piyasasını karıştırabilir.