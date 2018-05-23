Üstün özellikleri ile piyasayı sarsacak olan HTC'nin yeni amiral gemisi U12 Plus resmi olarak tanıtıldı. Daha önce pek çok sızıntısı gerçekleşmiş olan cihaz, güçlü donanımı ve özellikleri ile yılın öne çıkan cihazlarından biri olabilir.

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, yeni amiral gemisi U12 Plus’ı nihayet tanıttı. HDR10 destekli ve Corning Gorilla Glass 5 tarafından korunan 6 inçlik bir QHD+ ekrana sahip olan cihaz, Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ve Adreno 630 grafik biriminden gücünü alıyor. 6GB RAM kapasitesi bulunan cihazın her ikisi de hafıza kartı ile arttırılabilen 64GB ve 128GB’lık iki farklı depolama kapasitesi bulunuyor.

HTC Edge Sense 2 teknolojisi ile birlikte gelen U12 Plus, söz konusu teknoloji sayesinde basınca duyarlı tuşlara ve özelleştirilebilir ‘hareket’ ayarlarına sahip. 12 megapiksel çözünürlüğünde ultrapiksel ana kamera ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ikincil kamera olmak üzere çift arka kameraya sahip olan cihaz, önde de 8MP+8MP olmak üzere yine çift kameraya sahip. Bu sayede kullanıcılar hem önde hem arkada bokeh efekti gerçekleştirebiliyorlar.

HTC U12 Plus Özellikler

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU

RAM: 6GB

Depolama: 64GB/128GB+MicroSD

Ekran: 6 inç QHD+, HDR10

Arka Kamera: 12MP ultrapiksel + 16MP telefoto

Ön Kamera: 8MP + 8MP

Batarya: 3500mAh, QuickCharge 3.0

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Diğer: Usonic ses, HTC BoomSound, Qualcomm aptX, IP68, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma kilidi

Siyah, bordo ve şeffaf mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan yeni HTC U12 Plus’ın 64GB’lık versiyonu 3850 TL (799 Dolar), 128GB’lık versiyonu ise 4100 TL (849 Dolar) fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyata vergiler dahil değil.