HTC U12+ hakkında sürekli yeni bilgiler geliyor. Gelen son bilgiler ise telefonun renk seçenekleri ile ilgili.

HTC'nin bu sene tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi U12+ ile ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı. Telefon ile ilgili birçok detay daha önceden sızmıştı ve geçtiğimiz aylarda tanıtılan U11+ ile oldukça benzer olacakları düşünülüyordu. Cihazın 18:9 ekran formatına sahip olacağı ve kullanıcıların çok da sevemedikleri çentikli ekranın U12+'da yer almayacağı söyleniyor.

Gelen son bilgi ise renk seçenekleri ile ilgili. Resmi olmayan bilgilere bakılırsa telefonun üç farklı renk seçeneği olacak. Renkler ile ilgili herhangi bir görsel şu an için mevcut değil, ancak Black Red Rose, Violet ve saydam renk seçenekleri bulunacağı düşünülüyor. Renklerin oldukça ilgi çekeceği düşünülüyor, ancak cihazın fiyatının çok da ucuz olmayacağı tahmin ediliyor.

Cihazın ön ve arkasında ikişer kamera bulunacağı ve 6GB RAM’e sahip olacağı da gelen bilgiler arasındaydı. 64GB ya da 128GB dahili depolama seçeneği ile sunulacağı düşünülen U12+'ın çıkış tarihi ile ilgili kesin bilgi ise henüz yok. Ancak gelen bilgilerin sıklığına bakarsak, önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.