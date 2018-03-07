HTC U12’nin Mat Bir Arka Camla Geleceği Açıklandı

HTC’ye yakın olan güvenilir bir kaynaktan gelen bilgiye göre HTC U12’de mat bir arka cam bulunacak.

Dünyanın en büyük mobil üreticileri arasında bulunan HTC, önümüzdeki dönemde çıkaracağı HTC U12 için bazı radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Tasarım açısından daha farklı bir tasarımı benimsemesi beklenen yeni akıllı telefonun arka kapağı daha farklı olacak.

HTC’ye yakın olan güvenilir bir kaynaktan gelen bilgiye göre HTC, tamamen camla kaplı bir telefon üretecek. HTC U12’nin benzersiz olacağını söyleyen kaynak, telefonun mat beyaz bir yüzeyle geleceğini açıkladı. Hem arka hem de önde kavisli bir cam sunacak şirket, çok kırılgan olacak bu telefonu metal çerçeveleri ile sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Bu tasarım değişikliğinin dışında, arka tarafta çift kameranın hemen altında bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Görüntü olarak kullanıcıları memnun etmesi beklenen telefonun hangi özelliklerle geleceği de hemen hemen belli oldu. HTC U12'de Qualcomm’un en güncel yonga seti olan Snapdragon 845’le birlikte gelecektir.

HTC U12’nin nisan ayında 880 dolar gibi ülkemiz için tuzlu sayılabilecek bir ücretle tanıtılması bekleniyor. HTC U12 için yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar edeceğiz.