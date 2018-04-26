Verizon, HTC U12’nin Özelliklerini Sızdırdı!

Verizon’a ait bir platformda listelenen HTC U12’nin yonga seti ile modeminin uyumsuz olması kullanıcıların kafasını karıştırdı.

Amerika’nın en büyük operatörlerinden olan Verizon, yeni ürün, uygulama ve hizmetleri sunmak için bir platforma sahip. Bu platformda ürünlerin tasarım ve donanım bilgileri dahil pek çok özelliklerini listeleyen Verizon, henüz yayınlanmayan HTC U12’yi platformunda listeleyince ortalık karıştı. Görsel olarak HTC U11’i ekleyen şirket, bunun dışında telefonun merak edilen özelliklerini paylaşmış oldu.

Verizon’a göre 3500 mAh batarya sahip cihaz, 6 inç Super WQHD LCD bir ekranla gelecek. Android Oreo’yla çıkış yapması beklenen HTC U12’nin önceki modellere göre daha yüksek olan 18:9 en-boy oranı ile gelmesi bekleniyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Qualocomm’un üst sınıf yonga seti Snapdragon 845’le birlikte gelecek HTC U12’nin, Verizon sayfasında 1.2 Gbps hıza kadar çıkabilen LTE CAT 1.2 ile geleceği belirtildi. Qualcomm’un yonga seti ile uyuşmayan bu modemin yanlış bir yazımdan dolayı mı listelendiği, yoksa telefon için farklı planların mı bulunduğu şu anda bilinmiyor.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılara göre 6GB RAM ve 128 GB dahili bellekle geleceği düşünülen HTC U12’nin ne zaman duyurulacağı henüz açıklanmadı, ancak sızıntıların da arttığını göz önünde bulundurarak önümüzdeki birkaç ay içinde telefonun tanıtılacağını öngörebiliriz.