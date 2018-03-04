Son yıllardaki başarısız gidişini U11 modeliyle son veren hatta yukarı yönlü bir hareketlenme içerisine de giren HTC, U12 modeliyle tekrar devler arasındaki yerini almaya çalışacak. Kod adı "Imagine" olması beklenen U12 modeli muhteşem özelliklerle birlikte gelecek.

HTC'nin yeni amiral gemisi U12, hatırlayacağınız üzere bir ay kadar önce bir 5G endüstri etkinliğinde göze çarpmıştı. Arka tarafını iyi kapatan şirket tasarımsal olarak kısıtlı bilgilere ulaşmamızı donanımsal olarak da neredeyse hiçbir bilgiye ulaşamamızı sağlamıştı. Ancak, HTC ile ilgili olayları sızdıran iyi bir sicile sahip olan LlabTooFeR, U12'nin iddia edilen özelliklerin uzun bir listesini tweetledi. Sızdırılan bilgilere göre HTC'nin yeni 'canavar'ı Snapdragon 845 işlemci ve 256 GB'lik ROM'la kullanıcıya sunulacak.

Ekran konusunda daha önce gelen bilgilere göre, HTC U12 5.99 inç büyüklüğünde, 18:9 en boy oranında ve QHD+ çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. HTC U12 diğer amiral gemisi telefonlar gibi Snapdragon 845'in yanı sıra 6GB'a kadar RAM ve 256GB'a varan bir depolama kapasitesiyle gelecek. 12+16 MP'lik çift arka kameraya sahip olacak olan HTC U12 8 MP'lik ön kamerayla fotoğrafları ve videoları çekecek. Telefon IP68 sertifikasıyla sıvı ve toz temasına karşı ultra dayanıklı bir şekilde piyasaya sürülecek. HTC'nin yeni amiral gemisinin pili ise pişman etmeyecek: 3.420mAh.

Telefonu MWC'de tanıtmayan HTC'nin, Nisan ayında gerçekleştireceği bir lansmanla satışlara başlayacağı tahmin ediliyor. Zira Samsung'un ve birçok markanın yeni amiral gemilerinin tanıtıldığı bir etkinlikte rekabete girmemek HTC için akıllıca bir hareket olmuş olabilir. Ancak şirket böylesine büyük bir etkinlikte yeni bir HTC amiral gemisi tanıtmayarak bedava reklam şansını da biraz olsun kaybetti diyebiliriz.