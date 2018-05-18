HTC U12 Plus’ın İnciğini Cıncığını Ortaya Çıkaran Sızıntı!

HTC U12 Plus ile tanışmamıza bir haftadan kısa süre kalmışken Evan Blass, cihazın hem tasarımını hem de donanım özelliklerini ortaya çıkardı.

Akıllı telefon üreticilerinin korkulu rüyası haline gelen ve isabetli sızıntıları ile ünlenen Evan Blass, HTC’nin önümüzdeki hafta tanıtacağı yeni amiral gemisi HTC U12 Plus’a ait tüm detayları ortaya çıkardı. Artık HTC U12 Plus’ın hem tasarımını hem de özelliklerini rahatlıkla konuşabiliriz.

HTC U12 Plus, şaşırtıcı olmayan bir şekilde 18:9 bir ekrana sahip olacak. Cihazın çentiksiz bir tasarıma sahip olması pek çok kişiyi memnun edebilir. Ayrıca ahizenin yanında bulunan çift ön kamera, HTC U12 Plus’ın oldukça etkileyici bir selfie deneyimini sunacağını en önemli göstergesi.

HTC U12 Plus’ın arkasına baktığımızda ise alışık olduğumuz standart Android tasarımını görüyoruz. Çift kamera cihazın orta-üst kısmına yatay olarak konumlandırılmış. Çift ton LED flaş ise kamera modülünün hemen altında bulunuyor. Yuvarlak tasarımlı parmak izi tarayıcı da flaşın altında bulunuyor.

Fakat elimizde HTC U12 Plus’ın yalnızca tasarım detayları bulunmuyor. Evan Blass, attığı ikinci bir tweet ile cihazın donanımsal özelliklerini de ortaya çıkardı. Aşağıdaki listeden HTC U12 Plus’ın hangi donanımlara sahip olacağını görebilir ve cihaz performansı hakkında tahminde bulunabilirsiniz.

HTC U12 Plus Özellikler (Sızıntı)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845

RAM: 6GB

Depolama: 64GB/128GB

Ekran: 6 inç, 2880x1440 çözünürlük

Arka Kamera: 12MP+16MP

Ön Kamera: 8MP+8MP

Batarya: 3500mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo (Android P güncellemesi alacak)

Diğer Özellikler: IP68 sertifikası, basınca duyarlı ekran, dokunmatik geri bildirim, sanal asistan için her zaman dinleme seçeneği.

HTC U12 Plus, 23 Mayıs’ta gerçekleştirilecek basın etkinliği ile tanıtılacak. Cihazın fiyatı hakkında hala bir bilgi sahibi değiliz fakat HTC’nin Galaxy S9 ayarında bir fiyatlandırma yapması halinde sert bir kayaya çarpacağını biliyoruz. HTC U12 Plus’ın Samsung ve Apple ile rekabet edebilmesi için fiyatlandırmayı 50-100 dolar kadar aşağı çekmesi gerekecek.