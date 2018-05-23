Uzun süredir sessizliğini koruyan HTC, akıllı telefon sektörünün devlerine kafa tutmak için U12 Plus modelini bugün tanıttı. Akıllı telefon dünyasının kamera otoritesi haline gelen DxOMark, yeni cihazı test etti. HTC U12 Plus, piyasanın en iyi kameraya sahip ikinci telefonu oldu.

Tayvanlı HTC, ABD’li Apple, Koreli Samsung ve Çinli Huawei’ye karşı koymak için çok bekletti. Amiral gemisi sınıfında bir cihaz üretmeyi planlayan şirketin yeni cihazı U12 Plus, devlere karşı gövde gösterisi yapmak için yola çıktı.

Akıllı telefonların tanıtımından hemen sonra kameraları konusunda önemli bir fikir kaynağı olan DxOMark, HTC U12 Plus’ı teste tabi tuttu. Arkasında ve önünde ikişer kamera bulunan telefon, yapılan testlerden 103 puan alarak zirveye ortak oldu.

Fotoğrafta 106, videoda ise 103 puan alan U12 Plus tarafından çekilmiş bazı görüntüler şu şekilde:

DxOMark, HTC U12 Plus’ın özellikle odaklama hızının oldukça tatmin edini olduğunu söylüyor. Zirvenin sahibi olan Huawei P20 Pro’yu geride bırakmak, U12 Plus için zaten biraz zordu. Yine de cihazın göz dolduran kamera performansı, Samsung ve Apple’ın amiral gemilerini geride bırakmayı başardı.

HTC U12 Plus, arkada f/1.75 diyafram açılığında 12 MP ve f/2.6 diyafram açıklığında 16 MP’lik kombinasyona sahip. Bu sistem geniş açılı bir objektif üzerinde 2x optik yakınlaştırma, portre modu özelliklerini sunuyor. Fotoğralarınızı çektikten sonra bile arka plandaki bulanıklaşmayı ayarlayabiliyorsunuz.

Huaewi’nin P20 Pro gibi üç arka kamera kombinasyonuna sahip bir cihazla yakalığı liderlik, Samsung ve Apple tarafından bile zor elde edilecektir. Bu açıdan bakıldığında HTC’nin başarısını kutlamak gerekiyor.