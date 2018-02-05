HTC U12 Tayvan'da Ortaya Çıktı ( Resmi Tanıtımdan Önce )

HTC'nin bir sonraki amiral gemisi U12, resmi tanıtımının yapılmasından önce anavatanı Tayvan'da düzenlenen bir 5G etkinliğinde ortaya çıktı.

Akıllı telefonların, resmi olarak piyasaya sürülmeden önce, yaşanan sızıntılar sebebiyle birçok özelliği ortaya çıkıyor. HTC U12 ile ilgili yaşanan son sızıntı ise özelliklerin çok ötesine geçti ve telefonun elle tutulur halini görmemizi sağladı. Tayvan kaynaklı olarak sızdırılan video ve görsellerde telefonun bir önceki model olan U11'e çok benzediği görüldü. Telefon, HTC Vive Pro, Vive Focus ve diğer akıllı telefonların yer aldığı bir 5G veri hız testinde ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay sonunda gerçekleştiği belirtilen etkinlikte teorik olarak 1 Gbps hızına ulaşan 5G teknolojisi testedildi. Yapılan testlerde HTC U12, 809.58Mbps veri indirme hızına ulaştı. Bununla birlikte bu telefonun U12 modeli olduğu Evan Bass tarafından da doğrulandı.

Telefonun dış görünüşüyle ilgili başka görünen noktalar ise 18/9 en boy oranı ve 6 inç büyüklüğündeki ekran oldu. Bunun yanı sıra telefonun önünde yer alan sensörler ve kamera bölümü, bir bantla kapalı olduğundan görünmüyor. Arka tarafında ise kapak bulunması sebebiyle herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor. Ancak telefonun kıvrımlı ekranı HTC U11 + 'den çok farklı görünmeyeceğini gösterir nitelikte bulunuyor.

Öte yandan daha önceki yaptığımız haberlerde HTC'nin modaya uyarak U12'yi çerçevesiz ekranla sunacağını duyurmuştuk. Bununla birlikte ekran çözünürlüğünün 4K olacağını da belirtmiştik.