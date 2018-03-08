HTC, Vive İçin 'Ready Player One' İçeriğini Başlattı!

Bu ayın sonunda seyircilerin beğenisine sunulacak olan Ready Player One filmiyle birlikte HTC harekete geçmeye karar verdi.

Bazı kesimler hit olmuş kitap Ready Player One’ı pek önemsemese de, kitap 2011 yılında NYT Bestseller listesine girerek milyonların kalbinde yer edindi. Bu ayın sonunda ise, kitaptan uyarlanan filmi Stephen Spielberg’in yönetmenliğinde vizyona girecek.

Kitabın VR’ye yoğun olarak odaklanması nedeniyle, HTC Vive ile birlikte harekete geçmeye karar vermiş gibi görünüyorlar. Şirket, Viveport ve Stream’de ücretsiz olarak indirilebilinen Vive ve IRL VR platformlarından satışa sunulacak sekiz adet sanal gerçeklik içeriğini duyurdu.

İşte Vive sahiplerini sabırsızlandıran içerikler:

Steel Wool Studio tarafından geliştirilen Battle Oasis

Driffer Entertainment, Inc tarafından geliştirlen Rise of the Gunters

Directive Games tarafından geliştirilen Gauntlet

2 Bears Studio tarafından geliştirilen Smash

2 Bears Studio tarafından geliştirilen Fracture

Sansar tarafından geliştirilen Aech’s Garage

TheWaveVR tarafından geliştirilen The Distracted Globe Music Experience

Morph3D tarafından geliştirilen Ready Player One: Avatar Creator

HTC Vive meraklılarını oldukça heyecanlandıran sinema filmi Ready Player One, 29 Martta ABD'de vizyona giriyor. Peki siz HTC Vive hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de fragmanı bile çok heyecanlı değil mi?