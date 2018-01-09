HTC, artan çözünürlük ve dahili kulaklıklar ile birlikte gelen Vive Pro’yu duyurdu. Şirket, yıl sonuna ayrı bir sürpriz saklamış.

Şu anda Las Vegas’ta devam eden CES 2018 fuarında pek çok yeni ürün tanıtılıyor. Bu özel teknoloji fuarında karşımıza çıkan yenilikleri en hızlı şekilde sizlere iletmeye çalışıyoruz. Bu ürünlere bir yenisi daha eklendi. HTC, fuarda yeni model Vive VR gözlüklerini duyurdu. HTC Vive Pro ismiyle karşımıza çıkan yeni sanal gerçeklik gözlüğü, selefine göre daha yüksek bir çözünürlük ve Oculus Rift’tekilere benzeyen kulaklıklarla birlikte geliyor.

HTC Vive Pro’nun toplam çözünürlüğü 2880x1600 piksel. Bu da bir önceki modele göre bir hayli yüksek çözünürlük deneyimi sunacağı anlamına geliyor. HTC’nin önceki modelinde 2160x1200 piksellik bir çözünürlük vardı. Yeni modelle birlikte sanal gerçeklik gözlüğündeki piksel sayısı neredeyse %78 arttı. Eski modeline fark atmayı başaran yeni model, çözünürlük dışında yan tarafa entegre edilmiş dahili kulaklıklarıyla da ses getirecek gibi duruyor.

Cihazda, iki tarafa yerleştirilmiş kulaklık ve mikrofonun yanı sıra, ön tarafa yerleştirilmiş iki ön kamerada bulunuyor. Bu kameralar ile muhtemelen AR(artırılmış gerçeklik) uygulamaları çalıştırılacak.

Kablosuz Adaptör Geliyor

HTC bunun dışında, Intel’in WiGig kablosuz bağlantı teknolojisini kullanan Wireless Adaptörü, 2018’in sonlarına doğru çıkacak. Bu sayede gözlüğü kullanırken gerçek anlamda bir özgürlük imkanı sağlanacak. Yeni sanal gerçeklik gözlüğünün kaç TL’den satışa çıkacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.