HTC, 'Vive Pro Starter Kit Bundle'ı Satışa Çıkarıyor

HTC'nin yeni sanal gerçeklik seti Vive Pro'yu almayı düşünüyorsanız, biraz daha fazla para ödeyip bu paketi almak isteyebilirsiniz.

HTC'nin yeni sanal gerçeklik seti Vive Pro, 5 Nisan Perşembe gününden itibaren satışa çıkıyor. İlk olarak 'Vive Pro Starter Kit Bundle' adlı bir paketle satışa çıkacak olan Vive Pro'nun fiyatı bu paketle beraber biraz daha artmış oluyor. Paketin kutu içeriği ise şu şekilde:

Vive Pro sanal gerçeklik gözlüğü

İki adet Vive 1.0 kontrolcüsü

İki adet 1.0 baz istasyonu

HTC'nin sanal gerçeklik seti Vive'ın geliştirilmiş donanıma sahip modeli Vive Pro, Ocak ayında CES fuarında tanıtılmıştı. HTC Vive Pro'nun fiyatı ise, Mart ayında 799 dolar olarak duyurulmuştu. Ancak bu fiyata yukarıda belirttiğimiz kontrolcüler ve istasyonlar dahil değil. HTC yetkilileri, tanıttığı bu yeni paketi kullanıcılardan gelen geri bildirimler üzerine satışa çıkardıklarını belirtti.

HTC, çıkardığı ilk sanal gerçeklik seti Vive'ın ikinci yıl dönümüne özel olarak, geçtiğimiz ay büyük bir kampanya başlatmıştı. Fiyatı 499 dolara düşen HTC Vive, beraberinde kontrolcüleri ve istasyonlarıyla geliyor. Bitmedi, iki aylık Viveport üyeliği ve Fallout 4 VR oyunu da hediye ediliyor. Yeri gelmişken belirtelim; Vive Pro alan herkes, Viveport üzerinde 100 dolarlık bakiye ve 1 yıllık aboneliğe sahip oluyor.

Bir zamanlar muhteşem tasarımlı telefonlar üreten HTC, günümüzde mobil piyasada zor günler geçirse de farklı alanlarda ciddi başarılar elde ediyor. Steam ile uyumlu olarak çalışan HTC Vive, birçok oyuncu tarafından oldukça sevilmişti. Vive Pro ile HTC, sanal gerçeklik piyasasındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? HTC Vive Pro'nun fiyatını nasıl buldunuz?