HTC Vive ve iPhone İle Sanal Dünyada Gerçek Zamanlı Çalışan Kamera Üretildi!

Son dönemde sanal gerçeklik ile Disney ve Pixar gibi yapımların filmleriyle iyice geçiş yaptığımız sanal dünyada çalışacak kamera geliştirildi.

İlk olarak Avatar ve aynı zamanda Disney ile Pixar’ın animasyon yapımlarını düşünecek ve özellikle son dönemlerde sinema dünyasının bel kemiği haline gelen CGI çalışmaları ile film sektörü artık tamamen ya da tamamına yakın bir derece sanal dünyada geçmeye başladı. Gerçek dünyada yeşil perde üzerinden çekilen bu filmler uzun uzun bilgisayar çalışmaları ile sanallaştırılmakta. Bu da özellikle kameramanların çekim kabiliyetlerini kısıtlayabiliyor.

Peki,film, animasyon ya da oyunların hazırlanmasının ardından sanal dünyada gerçek zamanlı çekim yapabilen bir kamera olması halinde daha iyi yapımlar ortaya çıkmaz mı? Yani, kameraman çekimini gerçek dünya yerine direkt olarak sanal dünyada yaparsa, kendi tecrübesini ve tekniğini daha iyi yansıtabilir olacak.

Bu bağlamda James Cameron ve Pixar geliştirdikleri sanal kamera yöntemi ile sağlamışlar ve kameramanların çekimlerini sanal dünyada yaparak daha kaliteli yapımların ortaya çıkmasını sağlamışlardı. Şimdi ise bir geliştirici bunu açık kaynaklı bir proje ile herkesin ulaşabileceği hale getiriyor.

Kert Gartner adındaki 8 yıllık VFX geçmişi olan ve sanal gerçeklik üzerinde oldukça başarılı fragmanlar üreten eleman, HTC Vive ve iPhone’u birleştirerek başarılı bir sanal kamera prototipi üretti.

Yukarıda videosunu görebileceğiniz gibi jsmpeg-vnc adında bir açık kaynak kodlu projesi ile bunu gerçekleştiren Gartner, HTC Vive’ın kontrolcüsünü gerçek zamanlı konumlandırma için kullanıp, görüntüyü de yine gerçek zamanlı olarak iPhone’ aktararak iPhone kamerasını bir sanal kamera haline getirmiş. Böylelikle bir oyun içinde ya da sanal bir dünyada kamera çekimi yapabilmenizi sağlayan Gartner’ın daha ilk aşamada olduğunu ve bunu çok daha ileriye taşıyabileceğini düşününce oyun ve sinema dünyasında oldukça sağlam işler gelebileceğini görmekteyiz.