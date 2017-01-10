HTC, Yeni Cihazlarını Tanıtmaya Hazırlanıyor!

CES2017 artık geride kalmış durumda fakat HTC açısından yılın ilk hamlesi gelmek üzere.

Sektörde son yıllarda bir türlü istediği sıçramayı gerçekleştiremeyen HTC, bir kez daha iddialı bir şekilde gelmeye hazırlanıyor.

Firma tarafından paylaşılan bir tanıtım videosunda, 12 Ocak'ta ''all about U'' isimli bir etkinlik düzenleneceği açıklandı.

Canlı olarak yayınlanacak etkinlikle 3 farklı cihaz tanıtılması bekleniyor. Bu cihazlardan biri, hali hazırda daha önceden de ortaya çıkmış olan HTC X10. Etkinliğin merkezinde olan 'U' ile alakalı olarak karşımıza çıkacak telefonlar ise HTC U Ultra ve HTC U Play.

HTC U Ultra, daha önceden 'Ocean Note' takma adı ile de gündeme gelmişti. Söz konusu cihaz, daha çok phablet tasarımı barındırmakta. HTC U Play konusunda ise henüz bir bilgimiz bulunmuyor.

Bakalım Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlikte HTC, bizlere ne gibi yenilikler sunacak.